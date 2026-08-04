“Institucionaliza la injusticia”: gremios de MIPYMES rechazan veto del Gobierno a norma de la megarreforma tributaria

Diversas organizaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) rechazaron el veto presentado por el Gobierno a una disposición de la megarreforma tributaria, asegurando que elimina la única norma incorporada por iniciativa parlamentaria en beneficio del sector durante la tramitación del proyecto.

A través de una declaración pública titulada “Cuando el veto institucionaliza la injusticia”, los gremios manifestaron su “profunda preocupación” por la decisión del Ejecutivo, afirmando que la medida deja sin efecto un beneficio que alcanzaba al 98,5% de las empresas del país.

Además, sostuvieron que las MIPYMES continúan siendo utilizadas como argumento para impulsar reformas, mientras sus necesidades siguen siendo postergadas.

El documento fue suscrito por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Federación Nacional MIPYMES y Cooperativas, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos (Contramett), la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile (Confecoop), la Federación Nacional de Turismo ChileSertur y la Asociación de Dueños de Farmacias (Unfach), entre otras entidades.

Las organizaciones también hicieron un llamado a diputados y senadores a rechazar el veto cuando sea discutido en el Congreso, argumentando que su aprobación profundizaría la inequidad hacia un sector que, según señalaron, genera más de la mitad del empleo nacional.