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Incendio en restaurante del centro de Santiago activa segunda alarma y obliga a evacuar hostal colindante

No se reportan lesionados y equipos de emergencia continúan las labores para controlar las llamas y evitar nuevos daños.

Martín Neut

Matías Castillo

Incendio en restaurante del centro de Santiago

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01:13

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Un incendio registrado durante la tarde de este lunes movilizó a diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago hasta un restaurante ubicado en la esquina de Catedral con Maturana, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se inició en el primer piso del restaurante Perpiacere y posteriormente alcanzó parcialmente un inmueble cercano, correspondiente a un hostal, cuyos ocupantes debieron ser evacuados de manera preventiva.

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La emergencia fue declarada como una segunda alarma de incendio, por lo que Bomberos desplegó más recursos para controlar la propagación de las llamas. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Producto del operativo, el tránsito permanece interrumpido en al menos dos cuadras a la redonda del lugar mientras los equipos de emergencia trabajan en la extinción del fuego. Según los primeros reportes, la intensidad del humo ha disminuido respecto al inicio del siniestro.

Palabras de Juan Pablo Slako, segundo Comandante de Bomberos, al respecto: “No hay peligro de propagación, y los bomberos están trabajando en poder extinguir lo que queda en la parte del techo (...) no tenemos información de alguna persona lesionada”.

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Incendio en restaurante del centro de Santiago

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