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“Chile comienza nuevamente a crecer”: Gobierno celebra aprobación de artículo clave de la megarreforma que la deja lista para ser despachada

La iniciativa concluyó su tramitación en el Congreso tras zanjar la compensación a municipios por la exención de contribuciones.

Martín Neut

Los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado

Los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado / Oscar Guerra

El Senado aprobó este martes el último artículo pendiente de la denominada “megarreforma” del Gobierno, cerrando así la tramitación parlamentaria de la Ley de Reconstrucción Nacional, uno de los principales proyectos impulsados por La Moneda.

La norma quedó lista para ser promulgada luego de que la Cámara Alta resolviera el mecanismo de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones, medida que había generado reparos entre algunos alcaldes.

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El biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado, destacó que la compensación será del 100% para las 344 comunas del país desde 2027. “El Gobierno queda tranquilo, porque a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, van a recibir esos recursos”, afirmó.

“Chile comienza nuevamente a crecer”

El secretario de Estado agregó que el Ejecutivo priorizó mantener el financiamiento comunal pese a las críticas. “Nosotros pensamos en las personas, pensamos en la gente, y queremos que el desarrollo de sus comunas se mantenga”, señaló.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación de la iniciativa y aseguró que permitirá impulsar la actividad económica. “Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso”, sostuvo.

Quiroz afirmó además que la reforma será el inicio de una nueva agenda del Gobierno. “Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara. Y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento”, concluyó.

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