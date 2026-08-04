En plena autopista: sujetos emboscan bus de Gendarmería intentando liberar a 16 reos en La Cisterna

Un intento de liberación de internos fue frustrado durante la tarde de este martes en La Cisterna, luego de que sujetos interceptaran un bus de Gendarmería que trasladaba a 16 reos hacia el Centro de Detención Transitoria (CDT) de Puente Alto.

El hecho ocurrió cerca de las 18:25 horas en la intersección de avenida Gran Avenida con Américo Vespucio, cuando un vehículo con tres sujetos habría bloqueado el paso del transporte penitenciario. El auto era un Toyota Rav4 con encargo por robo.

Ante la situación, funcionarios de Gendarmería hicieron uso de sus armas de servicio en al menos dos oportunidades. Uno de los presuntos involucrados fue detenido, mientras que otros sujetos huyeron a pie del lugar.

De acuerdo con información preliminar, ningún funcionario resultó lesionado. Personal policial quedó a cargo del procedimiento para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la participación de los involucrados.