Capturan a sujeto que dejó una corona de flores con amenazas de muerte contra el alcaide del CDP Santiago Sur

Personal del Departamento OS9 de Carabineros logró la detención de un individuo implicado en graves amenazas de muerte dirigidas contra el jefe de unidad (alcaide) del Centro de Detención Penitenciario (CDP) Santiago Sur. El amedrentamiento se materializó la noche del pasado 28 de julio, alrededor de las 23:30 horas, cuando funcionarios de Gendarmería descubrieron una corona de flores con un mensaje intimidatorio instalada en el acceso principal del recinto carcelario.

A raíz del hallazgo, los equipos policiales especializados iniciaron de inmediato una serie de diligencias investigativas. Mediante el levantamiento y exhaustivo análisis de registros audiovisuales del perímetro, sumado a la toma de declaraciones, los efectivos lograron identificar el vehículo utilizado para cometer el ilícito.

Confesión y captura

El seguimiento de las pistas rindió frutos este martes, cuando Carabineros procedió a la fiscalización del conductor del automóvil sospechoso. Al ser confrontado con los antecedentes, el sujeto reconoció abiertamente su participación en los hechos investigados.

Con la confesión y los medios de prueba consolidados, la policía solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue otorgada de manera expedita por el magistrado de turno del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Durante el procedimiento, los efectivos también incautaron un teléfono celular, dispositivo que será sometido a peritajes para establecer si existen otros involucrados en la planificación de la amenaza.

Prontuario y medidas cautelares

El detenido fue identificado como un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 24 años de edad, quien posee un nutrido historial delictual en el país. Según confirmaron las autoridades policiales, el sujeto ya mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación, emanada el 7 de mayo de 2026 por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago. A esto se suman antecedentes policiales previos por infracción a la Ley de Drogas y registros penales por cuasidelito de lesiones graves.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización de cargos, el tribunal resolvió aplicar la medida cautelar más gravosa, ordenando su ingreso a prisión preventiva y fijando un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.