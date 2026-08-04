“Tenemos una crisis que hacernos cargo”: Bernardo Fontaine anuncia plan para levantar Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, adelantó una serie de medidas para enfrentar la compleja situación que atraviesa la estatal, marcada por una caída sostenida en la producción de cobre y cuestionamientos a su desempeño operativo.

En entrevista con Radio Agricultura, el ejecutivo sostuvo que la empresa necesita recuperar la confianza mediante “decisiones difíciles” y reconoció que “este año va a ser un año difícil para Codelco, porque la producción viene cayendo de nuevo y nos encontramos con una situación de crisis que tenemos que hacernos cargo”.

Entre las iniciativas que impulsa la nueva administración, Fontaine planteó revisar el marco normativo que rige a la minera para facilitar la incorporación de socios estratégicos.

“Tenemos que revisar las normas que tiene Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar este proceso de buscar socios y de hacer crecer la compañía”, afirmó, agregando que la estatal “tiene mucha burocracia y eso no ayuda a lo que necesitamos”.

Las medidas no consideran avanzar hacia una privatización

El presidente del directorio también descartó que la menor ley del mineral explique por sí sola el retroceso de la producción.

A su juicio, otras grandes compañías enfrentan condiciones similares, pero obtienen mejores resultados, por lo que aseguró que “no es solamente el problema de la ley, hay un problema que tiene Codelco directamente”.

Respecto del plan de recuperación, Fontaine explicó que contempla mejorar los flujos operacionales, priorizar las inversiones más rentables, vender participaciones minoritarias en otras compañías para obtener recursos y concretar alianzas con operadores privados que aporten capital, tecnología y una mejor gestión.

Asimismo, aclaró que estas medidas no consideran avanzar hacia una privatización de la empresa.