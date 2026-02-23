Una de las crísis de Gendarmería: han liberado 159 personas por error en la última década

Gendarmería de Chile atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas debido a una serie de irregularidades que incluyen fallas en traslados, agresiones fatales entre reclusos y la liberación errónea de al menos tres internos en lo que va de 2026.

La gravedad de estos hechos, concentrados entre enero y febrero, ha provocado que el Gobierno plantee sospechas de una eventual premeditación y coordinación por parte de funcionarios, motivada presuntamente por el rechazo a la reforma constitucional que traspasará la institución al futuro Ministerio de Seguridad y eliminará las asociaciones gremiales.

Radiografía de una década de falencias

Pese a la contingencia actual, el problema de las excarcelaciones indebidas no es reciente. Registros institucionales revelan que, en los últimos diez años, se han otorgado 159 libertades por error a sujetos que debían permanecer tras las rejas. Los periodos de mayor incidencia fueron 2016 y 2018, con 26 casos cada uno, mientras que en 2023 se registró la cifra más baja con solo seis episodios. La subdirectora operativa, María Angélica Aguirre, reconoció que este fenómeno obedece tanto a negligencias del personal como a equivocaciones administrativas provenientes de los propios tribunales de justicia, señala La Tercera.

Casos recientes en Temuco y Copiapó ejemplifican la fragilidad del sistema. En la capital de la Araucanía, un imputado fue liberado por una instrucción judicial errónea, lo que obligó al tribunal a dictar una orden de detención al día siguiente. En contraste, en Copiapó se logró evitar la salida de un recluso gracias a que el gendarme a cargo detectó inconsistencias en el portal del Poder Judicial, confirmando que el sujeto debía cumplir una condena pendiente de 301 días.

Refuerzo de protocolos y vigilancia judicial

Ante la preocupación de las autoridades, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, solicitó formalmente a la Fiscalía indagar si existe una transgresión deliberada de obligaciones por parte de los custodios. El debate sobre estas fallas se intensificó tras la liberación del sicario conocido como el “rey de Meiggs”, hecho que forzó la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial para fortalecer los controles vigentes.

Como medida correctiva inmediata, se implementó un plan de acción que establece la obligatoriedad del “doble control”. Bajo esta nueva circular, la libertad de un interno no puede ser procesada por un solo funcionario, sino que requiere una revisión exhaustiva de dos agentes que validen toda la documentación en los registros oficiales. Desde la institución recalcaron que este procedimiento es obligatorio e inexcusable, buscando reducir al mínimo la ocurrencia de eventos que comprometen la seguridad pública y la gestión de justicia en el país.