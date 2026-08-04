Senado aprueba mecanismo de compensación municipal y el gobierno termina de despachar su megarreforma

En una jornada clave para las aspiraciones de La Moneda, el Senado aprobó este martes el último artículo que se mantenía pendiente de la denominada “megarreforma” del Gobierno, dando por finalizada la tramitación parlamentaria del principal y más ambicioso proyecto legislativo de la actual administración.

Por un estrecho margen de 27 votos a favor y 22 en contra, la Sala de la Cámara Alta visó la norma que establece el mecanismo de compensación económica dirigido a los municipios del país. Esta fórmula busca inyectar liquidez y suplir los recursos que las administraciones comunales dejarán de percibir producto de la exención del pago de contribuciones (impuesto territorial) para todas las personas mayores de 65 años.

El fin del debate municipal y el traslado al TC

La aprobación de este artículo destraba uno de los flancos más complejos que enfrentó el Ejecutivo durante el debate, marcado por la transversal preocupación de los alcaldes ante una eventual merma en el Fondo Común Municipal (FCM), principal fuente de ingresos para las comunas más vulnerables. Con este hito, el Gobierno logra asegurar el alivio tributario prometido a la tercera edad, resguardando en paralelo las arcas locales.

No obstante, el fin del trámite legislativo en el Congreso Nacional no significa la promulgación inmediata de la ley. La iniciativa deberá enfrentar ahora su última y decisiva valla institucional: el Tribunal Constitucional (TC).

El organismo jurisdiccional será el encargado de revisar y resolver las diversas reservas de constitucionalidad que fueron levantadas por los parlamentarios de oposición durante el transcurso del debate, quienes cuestionaron distintos aspectos del diseño y financiamiento de la reforma. Será el pronunciamiento de los ministros del TC el que dicte la última palabra sobre la viabilidad de la iniciativa ancla del Ejecutivo.