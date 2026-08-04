Damnificados denuncian intentos de robo tras evacuar sus viviendas por inundaciones en Angol
Los afectados afirmaron que los actos delictuales ocurren mientras las viviendas permanecen desocupadas por la emergencia.
Una serie de vecinos afectados por las inundaciones en Angol, en la Región de La Araucanía, denunciaron intentos de robos, situación que ha aumentado la preocupación de las familias que evacuar por el desborde del río Rehue.
De acuerdo con testimonios recogidos por Chilevisión, residentes del sector Las Rocas 1 y 2 aseguraron que desconocidos intentaron ingresar a robar durante las últimas horas, mientras las casas permanecían desocupadas producto de la emergencia.
Ante este escenario, el Ejército mantiene un despliegue en las zonas afectadas no solo para apoyar las labores de emergencia, sino también para resguardar las viviendas y evitar nuevos delitos.
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Según informó el medio mencionado, muchos vecinos se resistieron inicialmente a evacuar por temor a perder sus pertenencias, e incluso algunos realizaron turnos para cuidar sus casas.
Finalmente, la preocupación se mantiene debido al anuncio de un nuevo sistema frontal, que podría obligar a nuevas evacuaciones en los sectores más expuestos a inundaciones.
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