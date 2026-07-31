Robo afecta a colegio de Puente Alto: delincuentes sustraen decenas de computadores y destruyen dependencias del programa PIE

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Un millonario robo afectó durante la madrugada al Colegio Ejército Libertador, ubicado en Avenida Ejército Libertador 569, en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los delincuentes sustrajeron habrían logrado sustraer de 50 computadores, mientras el catastro de las especies robadas y los daños ocasionados continúa en desarrollo.

Además del robo, se indicó que las instalaciones del Programa de Integración Escolar (PIE) quedaron completamente destruidas.

Los destrozos dejaron sin implementación a los espacios destinados a la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Producto de este hecho, más de 20 alumnos del programa PIE se vieron directamente afectados, ya que no podrán contar con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades mientras se evalúan los daños y se reponen los equipos e implementos sustraídos.

En tanto, contactada la Municipalidad de Puente Alto, señalaron que ya se encuentran recopilando los antecedentes del caso. Noticia en desarrollo.