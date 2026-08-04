Sorpresa total en el encierro: el impensado romance que Mega reveló en el nuevo adelanto de “Volverías con tu ex? 2”

Este martes, Mega confirmó a través de sus redes sociales el inicio de un nuevo romance en su reality show Volverías con tu ex? 2, compartiendo inéditas y románticas imágenes en el adelanto del más reciente episodio del programa.

En el registro, la señal reveló el comienzo de la relación entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto.

Este romance ya había sido adelantado hace algunos días por Carla Ballero, hermana de la expareja de Ludmila, quien aseguró que, tras salir del encierro, la rusa se veía “muy feliz y contenta”.

Ahora, Mega confirmó los rumores con un video en el que ambos participantes protagonizan diversas escenas románticas, dando cuenta del vínculo que surgió al interior del reality.

Además, el mismo adelanto muestra el regreso de Álvaro Ballero, quien volvería al programa para interrumpir el romance entre Ludmila y Kaoto.

Revisa el adelanto a continuación: