;

VIDEO. Sorpresa total en el encierro: el impensado romance que Mega reveló en el nuevo adelanto de “Volverías con tu ex? 2”

Este romance ya se había adelantado hace unas semanas, pero ahora la casa televisiva lo hizo oficial.

Nicolás Lara Córdova

Sorpresa total en el encierro: el impensado romance que Mega reveló en el nuevo adelanto de “Volverías con tu ex? 2”

Este martes, Mega confirmó a través de sus redes sociales el inicio de un nuevo romance en su reality show Volverías con tu ex? 2, compartiendo inéditas y románticas imágenes en el adelanto del más reciente episodio del programa.

En el registro, la señal reveló el comienzo de la relación entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto.

Revisa también:

ADN

Este romance ya había sido adelantado hace algunos días por Carla Ballero, hermana de la expareja de Ludmila, quien aseguró que, tras salir del encierro, la rusa se veía “muy feliz y contenta”.

Ahora, Mega confirmó los rumores con un video en el que ambos participantes protagonizan diversas escenas románticas, dando cuenta del vínculo que surgió al interior del reality.

Además, el mismo adelanto muestra el regreso de Álvaro Ballero, quien volvería al programa para interrumpir el romance entre Ludmila y Kaoto.

Revisa el adelanto a continuación:

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad