“En los últimos meses no me sentí jugador; se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así”

Maximiliano Salas definió su futuro. El exdelantero de O’Higgins y Palestino, quien estuvo en la órbita de Colo Colo durante los últimos días, finalmente dejó River Plate y arribó a Mendoza para convertirse en nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia.

Antes de sumarse al cuadro mendocino, que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el atacante argentino rompió el silencio y realizó un duro descargo por su salida del elenco de Núñez, donde fue marginado por el técnico Eduardo Coudet.

“En los últimos meses no me sentí jugador por la decisión extrafutbolística que pasó. Se tomó la decisión de apartar a jugadores del club. Acato la orden, pero no la comparto. Además de futbolistas, somos personas. Muchos jugadores pueden tener seis meses buenos o malos, pero somos personas”, señaló el jugador de 28 años en diálogo con Radio La Red.

En esa línea, Salas expuso el trato que recibió del cuerpo técnico y la dirigencia de River: “No está bueno estar encerrado en un container, es la realidad. No es bueno para nadie. Nunca le faltamos el respeto al club, todos los que estábamos ahí siempre tiramos para el mismo lado”.

“Te enoja, pero si llegás todos los días enojado a Cantilo y al container, te querés pegar un tiro. Le poníamos la mejor onda. Uno llegaba enojado un día y lo levantábamos, era así”, agregó.

El desahogo de Maximiliano Salas tras su salida de River Plate

Luego, el atacante profundizó sus críticas y sostuvo: “Estoy enojado, porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así los apartados. Entiendo que podés tener o no a un jugador, pero hay formas y formas. Puede ser que el técnico, la dirigencia o el que haya tomado esa decisión no te quiera tener en cuenta, pero hay formas”, remarcó el delantero.

Además, apuntó directamente contra el entrenador de River por no comunicarle personalmente la decisión: “Me hubiese encantado que me lo dijera Coudet, pero son decisiones ajenas. Hay que acatar órdenes que vienen de arriba. El tema son las formas, eso te lleva a demostrar los manejos”.

Finalmente, Maximiliano Salas aseguró que buscará relanzar su carrera en Independiente Rivadavia. “Siempre el jugador quiere volver a sentirse jugador otra vez, jugar, sentir el cariño de la gente. Soy del interior y sé cómo se manejan en el interior. Es un club lindo y ordenado. Vengo a jugar y a demostrar”, sentenció.