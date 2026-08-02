;

“Servía mucho a sus shows, sus bromas, daba mucho fuego. Yo era buena bandejera de Felipe Avello, su monigote”

La comunicadora recordó su pasado en SQP en donde compartió con el humorista.

Sebastián Escares

“Servía mucho a sus shows, sus bromas, daba mucho fuego. Yo era buena bandejera de Felipe Avello, su monigote”

Sin lugar a dudas, uno de los programas más icónicos y recordados de la farándula y entretenimiento chileno fue SQP. Dicho espacio tenía como protagonista nada más y nada menos que a Felipe Avello.

Tras varios años de su término, Francisca “Pancha” Merino recordó su paso por el programa en donde hizo una dupla con el humorista.

Revisa también:

ADN

En conversación con La Cuarta Noche, espacio digital de La Cuarta y Glamorama, Merino revisó fotografías de su Instagram en donde se encontró una postal con el clásico farandulero.

“Qué penita. Creo que esa fue la despedida de SQP, cuando se acabó SQP, subí esa foto”, comentó la opinóloga.

César Fuenzalida, conductor del espacio y exnotero de SQP en aquel entonces, mencionó: “El público hasta el día de hoy dice, Pancha en SQP significó un hito”.

Fue ahí, cuando la propia Merino expresó: “Con Felipe Avello po’. Con gran ayuda de Felipe. Porque servía mucho a sus shows, sus bromas. Daba mucho fuego. Yo era su buena bandejera, su monigote”.

Luego, la comunicadora sostuvo que aquella fue una “gran época y, pucha, épocas se cumplen y también hay que saber despedirlas. Así que la despedí con harto cariño”.

Tras ser consultada sobre su opinión de volver a aquella época, Merino fue contundente y mencionó: “No, porque yo no soy de volver al pasado. Pasado, pisado”, cerró.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad