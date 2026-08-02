“Servía mucho a sus shows, sus bromas, daba mucho fuego. Yo era buena bandejera de Felipe Avello, su monigote”

Sin lugar a dudas, uno de los programas más icónicos y recordados de la farándula y entretenimiento chileno fue SQP. Dicho espacio tenía como protagonista nada más y nada menos que a Felipe Avello.

Tras varios años de su término, Francisca “Pancha” Merino recordó su paso por el programa en donde hizo una dupla con el humorista.

En conversación con La Cuarta Noche, espacio digital de La Cuarta y Glamorama, Merino revisó fotografías de su Instagram en donde se encontró una postal con el clásico farandulero.

“Qué penita. Creo que esa fue la despedida de SQP, cuando se acabó SQP, subí esa foto”, comentó la opinóloga.

César Fuenzalida, conductor del espacio y exnotero de SQP en aquel entonces, mencionó: “El público hasta el día de hoy dice, Pancha en SQP significó un hito”.

Fue ahí, cuando la propia Merino expresó: “Con Felipe Avello po’. Con gran ayuda de Felipe. Porque servía mucho a sus shows, sus bromas. Daba mucho fuego. Yo era su buena bandejera, su monigote”.

Luego, la comunicadora sostuvo que aquella fue una “gran época y, pucha, épocas se cumplen y también hay que saber despedirlas. Así que la despedí con harto cariño”.

Tras ser consultada sobre su opinión de volver a aquella época, Merino fue contundente y mencionó: “No, porque yo no soy de volver al pasado. Pasado, pisado”, cerró.