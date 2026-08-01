;

Filtran millonaria deuda de Chino Ríos por no pago de gastos comunes de exclusiva propiedad: esto es lo que debe

El exdeportista no paga desde octubre de 2023 hasta la fecha. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Filtran millonaria deuda de Chino Ríos por no pago de gastos comunes de exclusiva propiedad: esto es lo que debe

Una nueva controversia salpica al extenista chileno Marcelo “Chino” Ríos. Esta vez, el exnúmero uno del mundo se encuentra en la mira de sus exvecinos tras acumular una millonaria deuda de gastos comunes en una de las zonas más exclusivas de la región Metropolitana.

Según antecedentes revelados por The Clinic, la comunidad del condominio Las Colinas, ubicado en el sector de Valle Escondido en la comuna de Lo Barnechea, decidió acudir a la justicia para exigir el pago acumulado por años.

Revisa también:

ADN

Se trata de un inmueble que el exdeportista adquirió en el año 2010, distinto a la lujosa residencia que vendió en 2024, y cuyos compromisos financieros dejó de cumplir de manera sostenida en el tiempo.

Más de dos años sin pagar

De acuerdo a la acción legal emprendida por la administración del condominio, el “Chino” dejó de cancelar los cobros mensuales en octubre de 2023, sumando cerca de 30 meses de morosidad ininterrumpida.

“El Sr. Marcelo Ríos no ha pagado los gastos comunes desde octubre de 2023 (...) A la fecha, adeuda a la Comunidad la suma total de $38.309.430“, dice la acusación judicial según el mismo citado medio.

Sin embargo, debido al paso del tiempo y los intereses devengados, la cifra impaga ya sobrepasó la barrera de los $40 millones de pesos a julio de este año.

Pese a que el extenista ya no reside de forma permanente en dicha propiedad, el contrato señala que debe cumplir con los compromisos adquiridos en ese periodo.

Por su parte, Marcelo Ríos no se ha presentado a ninguna de las audiencias fijadas para resolver el conflicto. Ante la evasiva, el extenista podría ser demandado.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad