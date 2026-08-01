Filtran millonaria deuda de Chino Ríos por no pago de gastos comunes de exclusiva propiedad: esto es lo que debe

Una nueva controversia salpica al extenista chileno Marcelo “Chino” Ríos. Esta vez, el exnúmero uno del mundo se encuentra en la mira de sus exvecinos tras acumular una millonaria deuda de gastos comunes en una de las zonas más exclusivas de la región Metropolitana.

Según antecedentes revelados por The Clinic, la comunidad del condominio Las Colinas, ubicado en el sector de Valle Escondido en la comuna de Lo Barnechea, decidió acudir a la justicia para exigir el pago acumulado por años.

Se trata de un inmueble que el exdeportista adquirió en el año 2010, distinto a la lujosa residencia que vendió en 2024, y cuyos compromisos financieros dejó de cumplir de manera sostenida en el tiempo.

Más de dos años sin pagar

De acuerdo a la acción legal emprendida por la administración del condominio, el “Chino” dejó de cancelar los cobros mensuales en octubre de 2023, sumando cerca de 30 meses de morosidad ininterrumpida.

“El Sr. Marcelo Ríos no ha pagado los gastos comunes desde octubre de 2023 (...) A la fecha, adeuda a la Comunidad la suma total de $38.309.430 “, dice la acusación judicial según el mismo citado medio.

Sin embargo, debido al paso del tiempo y los intereses devengados, la cifra impaga ya sobrepasó la barrera de los $40 millones de pesos a julio de este año.

Pese a que el extenista ya no reside de forma permanente en dicha propiedad, el contrato señala que debe cumplir con los compromisos adquiridos en ese periodo.

Por su parte, Marcelo Ríos no se ha presentado a ninguna de las audiencias fijadas para resolver el conflicto. Ante la evasiva, el extenista podría ser demandado.