VIDEO. “Quizás no se me nota tanto...”: Felipe Avello confiesa por qué no le gusta que le digan “Pececillo”

El humorista habló distendidamente sobre su actual etapa en la comedia, donde también abordó su negativa de volver al Festival de Viña.

Archivo: Felipe Avello

Archivo: Felipe Avello

Durante una reciente visita a Quito, Felipe Avello sorprendió al conceder una inusual entrevista en la radio Los40 Ecuador, donde habló sobre su carrera, su experiencia en el Festival de Viña del Mar y hasta el origen de su apodo “El pececillo”.

En el diálogo, el humorista recordó su paso por la Quinta Vergara: “No me he atrevido a volver. He tenido invitaciones de parte de la organización, pero no se han dado las cosas para volver a ir. Pero sí, fue una tremenda experiencia el Festival de Viña que, sobre todo para los humoristas, es una tremenda plataforma”.

El periodista, enseguida, agregó: “Que, o los catapulta al éxito, o también puede una carrera verse frenada si es que no te va bien. Allá al público de Viña le dicen ‘el monstruo’, que si al público no le gusta, sobre todo el comediante, se lo come. No literalmente, pero lo abuchea. A mí, afortunadamente, no me comió, me escupió, no, tampoco. Me recibió bien”.

Más adelante, le consultaron por su apodo “Pececillo”, ante lo que Felipe Avello respondió: “Lo que pasa es que yo soy un veterano, quizás no se me nota tanto (...) Yo arranqué muy joven en los medios, primero en la televisión regional del pueblo de donde yo soy, después haciendo pequeños monólogos, y ahí cuando era más joven tenía un baile, pero era una parodia: ‘El baile del pececillo’”.

Y luego quedó esa parodia como que ‘El pececillo’ no era el baile, sino que era yo. En esos años, claro, no me importaba, pero hoy, cuando ya pasé los 50, que me digas ‘Pececillo’ me incomoda (...) Quiero volver a mi nombre: Felipe, el ballenato”, cerró.

