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VIDEOS. O’Higgins deja atrás su eliminación de Copa Sudamericana con un agónico triunfo en el norte

Los celestes remontaron ante Deportes La Serena para mantenerse en la zona alta de la tabla.

Carlos Madariaga

O’Higgins deja atrás su eliminación de Copa Sudamericana con un agónico triunfo en el norte

O’Higgins deja atrás su eliminación de Copa Sudamericana con un agónico triunfo en el norte / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

O’Higgins dio un paso adelante en una extenuante temporada 2026 al imponerse a Deportes La Serena en La Portada por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El elenco granate sacó provecho del desgaste acumulado por los celestes luego de su eliminación de la Copa Sudamericana a mitad de semana, a manos de Boca Juniors.

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Ya sin dos de sus figuras, como Francisco González y Martín Sarrafiore, el cuadro de Lucas Bovaglio se vio mermado en su faceta ofensiva.

A eso se sumó la mayor puntería de Deportes La Serena, que abrió la cuenta con una lucida acción personal de Jeisson Vargas al minuto 22.

El cuadro nortino buscó mantener la diferencia, pero a medida que fue avanzando el compromiso, O’Higgins fue encontrando el tono.

A eso se sumó igualmente la certeza ofensiva, apoyada en el buen rendimiento de su delantero centro, Arnaldo Castillo.

Esto pues el paraguayo-chileno fue el gran héroe de la jornada para O’Higgins: empató el marcador con una arremetida en área chica al minuto 66 y convirtió el 2-1 con un cabezazo en el quinto minuto de descuento.

Con este resultado, los de Rancagua se quedaron en el noveno puesto de la tabla con 23 puntos, mientras que Deportes La Serena se estancó en 19 unidades, apenas dos puntos sobre la zona de descenso directo.

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