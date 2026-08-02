;

Chile da un nuevo paso con Venezuela: delegado viajó a Caracas para reactivar las relaciones consulares

La visita marca el inicio de la hoja de ruta acordada por ambos gobiernos para normalizar progresivamente sus vínculos.

Javiera Rivera

Chile da un nuevo paso con Venezuela: delegado viajó a Caracas para reactivar las relaciones consulares

Chile da un nuevo paso con Venezuela: delegado viajó a Caracas para reactivar las relaciones consulares

Chile comenzó a concretar la reactivación de sus relaciones consulares con Venezuela.

Este domingo, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó a Caracas para iniciar las gestiones que permitirán restablecer la atención consular.

Revisa también

ADN

Durante su visita, el representante de la Cancillería revisará los aspectos administrativos y operativos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento los servicios consulares.

Entre ellos, la emisión de cédulas de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la asistencia a ciudadanos en situaciones de emergencia.

Como parte de este proceso, también sostendrá reuniones con autoridades venezolanas para avanzar en la hoja de ruta acordada por ambos países.

El viaje se produce luego de que, el pasado jueves, los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaran el inicio de un proceso de normalización progresiva de las relaciones bilaterales, comenzando por el ámbito consular.

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que recuperar la asistencia consular en Caracas “es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

Asimismo, sostuvo que esta medida permitirá ir en ayuda de los ciudadanos que requieren servicios del Estado a través de los consulados y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad