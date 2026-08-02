Chile da un nuevo paso con Venezuela: delegado viajó a Caracas para reactivar las relaciones consulares

Chile comenzó a concretar la reactivación de sus relaciones consulares con Venezuela.

Este domingo, el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó a Caracas para iniciar las gestiones que permitirán restablecer la atención consular.

Durante su visita, el representante de la Cancillería revisará los aspectos administrativos y operativos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento los servicios consulares.

Entre ellos, la emisión de cédulas de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la asistencia a ciudadanos en situaciones de emergencia.

Como parte de este proceso, también sostendrá reuniones con autoridades venezolanas para avanzar en la hoja de ruta acordada por ambos países.

El viaje se produce luego de que, el pasado jueves, los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaran el inicio de un proceso de normalización progresiva de las relaciones bilaterales, comenzando por el ámbito consular.

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que recuperar la asistencia consular en Caracas “es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

Asimismo, sostuvo que esta medida permitirá ir en ayuda de los ciudadanos que requieren servicios del Estado a través de los consulados y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países.