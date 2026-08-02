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VIDEO. “No se necesitaba ser entrenador para...”: Fernando Díaz y las claves del renacer de Deportes Concepción

El entrenador de los lilas resaltó el alza en el juego para haberse impuesto a la UC.

Carlos Vásquez

Carlos Madariaga

“No se necesitaba ser entrenador para...”: Fernando Díaz y las claves del renacer de Deportes Concepción

“No se necesitaba ser entrenador para...”: Fernando Díaz y las claves del renacer de Deportes Concepción / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción dio la gran sorpresa este domingo al golear a la UC en el Ester Roa Rebolledo.

El cuadro “lila” sumó tres puntos decisivos en su batalla por evitar el descenso, el cual parecía ser su destino más claro hace pocos meses atrás.

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Al respecto, clave para dicha remontada penquista asoma el arribo a la banca de Fernando Díaz. Desde su arribo al club, Deportes Concepción suma siete triunfos, un empate y tres derrotas, instalándose incluso a cuatro puntos de clasificación a Copa Sudamericana.

“Todos veíamos a Concepción como el candidato 1 a bajar, había ciertos comportamientos futbolísticos que no estaban a la altura. En esos momentos, los planteles están con baja autoestima y rivalidades que siempre existen. De repente ven cómo con un poco de ayuda, a veces, la salvación llega con un técnico de experiencia”, resaltó el DT de 65 años, entregando parte de la fórmula que le ha permitido revertir el irregular arranque de año de los de Collao.

El club invirtió también, los jugadores van viendo eso. Cambiamos ciertas cosas y ciertos comportamientos, nos enfocamos en algo que era vox populi. No se necesitaba ser entrenador para decir que habia que mejorar la parte defensiva, pues había muchos goles en contra”, cerró un orgulloso “Nano” Díaz para valorar el alza de juego que coronaron hoy domingo venciendo a la UC y alejándola aún más de las chances de ganar el título.

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