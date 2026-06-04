“Intentó agredirme con siete meses de embarazo”: Francisca Merino lanzó grave acusación contra reconocido rostro de televisión

Francisca Merino reveló esta semana un conflicto que vivió hace 12 años en SQP y que tuvo como protagonista a Claudia Schmidt.

“Pancha” realizó esta acusación en el programa Noche de Suerte de TV+, donde aseguró que la uruguaya intentó golpearla cuando se encontraba embarazada. Según relató, incluso Mariela Sotomayor tuvo que intervenir para evitar el conflicto.

“Dan una nota de los actores... y en el mismo estudio ella me dice que a mí no me llaman de las teleseries porque yo no soy buena actriz”, comentó.

“Nos fuimos a comerciales y yo le dije: ‘Mira Claudia, puede que yo no sea buena actriz, pero en estos 18 años de carrera —que llevaba en ese tiempo, ahora llevo 30— jamás en mi vida le he pasado el poto a un director, a un productor ejecutivo, a un editor o a un animador’. Y ella salta de la mesa, desde la otra esquina, a pegarme; cosa que Mariela Sotomayor se pone al medio y la para”, agregó Merino.

“Entonces, estamos hablando de una persona que intentó agredirme con siete meses de embarazo, siendo una compañera de trabajo. O sea, es una persona que no tiene ética ni moral. Si hay personas con las que yo no trabajaría jamás en mi vida, por ningún sueldo, sería con esa mujer”, concluyó.

Claudia Schmidt y Mariela Sotomayor responden a los dichos de Francisca Merino

En el capítulo más reciente de Que te lo digo, el panel se puso en contacto con Claudia Schmidt para conocer su versión sobre las declaraciones de Francisca Merino.

“Jamás he hecho algo así. No puedo creer que esta gente invente semejante barbaridad. Yo tuve diferencias con ella, pero nunca, jamás la he agredido”, afirmó.

“No sé si tiene un desorden mental y no encuentra ni organiza las ideas, pero de verdad que nunca pasó”, agregó.

El panel de Que te lo digo también se comunicó con Mariela Sotomayor, quien aseguró que los dichos de Francisca Merino eran falsos.