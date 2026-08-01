Naya Fácil se cruzó feo con rostro de TV que la pisoteó y le dio duro portazo a su programa: “Seguro yo me voy a prestar...”

Una encendida polémica en redes sociales y televisión protagonizó la empresaria e influencer Naya Fácil, luego de responder sin tapujos a las duras críticas realizadas por el estilista y opinólogo Javier Fernández en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina.

La controversia estalló cuando en el espacio de farándula analizaron las acciones de la influencer. En ese contexto, Fernández lanzó un duro dardo: “No le crean más a Naya Fácil, todo lo que hace lo hace por engagement, no es real... Es una señora oportunista. A mí no me gusta”, descargó al aire.

Al enterarse de los dichos, Naya no lo pensó dos veces y le dedicó una extensa ráfaga de historias en su cuenta de Instagram, cuestionando duramente los privilegios y la moral del panelista.

“Noto que te duele que me vaya mejor que a ti”

Visiblemente molesta, la generadora de contenidos emplazó de entrada al comunicador: “¿Qué has hecho tú? Habla con tanto odio en su corazón... ¿Cuál es el aporte tan importante que él ha hecho para decir que lo que yo he hecho no es real?”, arremetió.

En esa misma línea, Naya desafió a Fernández a desembolsar $20 millones de su propio bolsillo para ayudar a los damnificados, cifra que ella afirma haber donado en pasadas emergencias, y a pisar el terreno en los cerros de Viña del Mar o Penco.

“¿Tú conoces esos lugares o vives en tu burbuja de ser panelista como muchos de la televisión? ¿Te atreves o te duele sacar platita de tu sueldo?”, lanzó sin rodeos.

“Noto que te duele que me vaya mejor que a ti, parece. Que me dé tanto como para ayudar a quien se me antoje... ¿Cómo podís criticar una ayuda? O sea, qué clase de persona eres”, cerró.

Tras el revuelo generado por sus descargos, la producción de Zona de Estrellas se contactó vía WhatsApp con la influencer para invitarla al estudio a encarar cara a cara a Javier Fernández, ofreciéndole locomoción y garantizándole “cero censura”.

Sin embargo, el programa descartó realizar un pago económico, requisito que Naya había puesto para asistir y así donar ese dinero a causas sociales. Ante ello, fiel a su estilo, la influencer expuso la captura de pantalla de la conversación en sus redes y les dio un portazo definitivo: “Se pasan, jajajá. Seguro yo me voy a prestar para el show televisivo y de gratis más encima. Está bien que tenga la cara de tonta, pero no lo soy”, sentenció, sepultando cualquier opción de cara a cara en pantalla.