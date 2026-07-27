La Liga de Primera 2026 regresó con todo en los últimos días camino a encontrar al nuevo monarca del fútbol chileno en Primera División, además de los cupos para torneos internacionales 2027.

Es por ello que ahora las miradas se trasladan al próximo fin de semana, cuando el viernes 31 de julio arranque la fecha 17 del torneo con el compromiso entre la Universidad de Concepción y el Audax Italiano en el sur del país.

Para el primer día de agosto quedaron agendados cuatro encuentros, donde destaca la visita del líder de la Liga, Colo Colo a Everton en Viña del Mar.

El domingo 2 de agosto se cerrará la fecha con las universidades como protagonistas: la UC visita a Deportes Concepción en el Ester Roa, mientras que la U ante Huachipato le bajarán el telón a la jornada 17 en el Estadio Nacional.

Fecha 17 de la Liga de Primera 2026

Los partidos de la décimoséptima (17) jornada los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 31 de julio

20:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Audax Italiano | Ester Roa Rebolledo

Sábado 1 de agosto

12:30 hrs | Cobresal vs. Unión La Calera | El Cobre

| 15:00 hrs | Everton vs. Colo Colo | Sausalito

| 17:30 hrs | Palestino vs. Coquimbo Unido | Municipal La Cisterna

| 20:00 hrs | Deportes Limache vs. Ñublense | Bicentenario Lucio Fariña

Domingo 2 de agosto

12:30 hrs | Deportes Concepción vs. Universidad Católica | Ester Roa Rebolledo

| 15:00 hrs | Deportes La Serena vs. O’Higgins | La Portada

| 17:30 hrs | Universidad de Chile vs. Huachipato | Ester Nacional