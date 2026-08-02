Santa Rita vuelve a inundarse: vecino afectado ya perdió su casa 5 veces por crecida de río Andalién

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país provocó el desborde del río Andalién en Concepción, generando nuevas inundaciones en el sector de Santa Rita, uno de los puntos que históricamente resulta más afectados durante los temporales.

Entre los afectados está Cristian Hunter, quien relató a Radio ADN el impacto que ha tenido esta nueva emergencia en su vivienda.

Según contó, con este episodio ya son cinco las inundaciones que ha sufrido su casa, acumulando millonarias pérdidas materiales.

El vecino aseguró que, tras cada evento, ha debido reconstruir prácticamente desde cero su hogar, enfrentando no solo los costos económicos, sino también el desgaste emocional que implica volver a empezar.

Su caso refleja la situación que enfrentan varias familias de Santa Rita, un sector que nuevamente quedó afectado por el desborde del río Andalién tras las intensas lluvias que han golpeado a la Región del Biobío.