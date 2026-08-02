Confirman suspensión de clases en Angol por fuerte sistema frontal: información oficial

La Dirección de Educación Municipal de Angol confirmó durante esta jornada la suspensión de clases para este lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los establecimientos educacionales bajo su administración.

Esto debido a la emergencia que enfrenta la comuna por el intenso sistema frontal que afecta a la región de La Araucanía.

La decisión fue adoptada luego de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas, que provocaron inundaciones, el desborde de ríos y serias dificultades de conectividad y desplazamiento en distintos sectores de Angol.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados mientras continúan las labores de emergencia.

A través de un comunicado oficial, la Dirección de Educación Municipal de Angol explicó que la determinación responde al complejo escenario que vive la comuna. “Se ha determinado la suspensión de clases para los días lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los establecimientos educacionales dependientes de esta Dirección”, señala el documento.

La entidad también manifestó su respaldo a quienes se han visto afectados por las inundaciones. “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia”, indicó.

Asimismo, la Dirección valoró el trabajo desplegado por los equipos que enfrentan la emergencia. “Valoramos y reconocemos el compromiso y el trabajo incansable que han desarrollado los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Angol, SENAPRED, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército de Chile y todas las instituciones, equipos de emergencia, voluntarios y personas que se han sumado para brindar apoyo y asistencia a las familias afectadas”, afirmó.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras persistan los efectos del sistema frontal en la comuna.