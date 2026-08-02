VIDEO. Desborde del río Rehue obliga a evacuar sectores de Angol: casas y vehículos quedaron bajo el agua
SENAPRED activó el sistema SAE para evacuar sectores de Angol tras el desborde del río Rehue. Carabineros, Bomberos y vecinos realizaron rescates en botes ante las graves inundaciones.
El intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocó el desborde del río Rehue, obligando al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) a ordenar la evacuación de los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, región de La Araucanía.
Para reforzar la medida, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) mediante mensajería a los teléfonos móviles de la zona.
La emergencia se agravó durante la jornada, cuando el agua inundó calles y viviendas, dejando a decenas de familias atrapadas. Ante esta situación, Carabineros, Bomberos y los propios vecinos desplegaron botes y embarcaciones particulares para rescatar a las personas afectadas, mientras las autoridades insistieron en la necesidad de abandonar las zonas de riesgo y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.
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Más de un centenar de viviendas afectadas por las inundaciones
Las imágenes registradas en el lugar muestran la magnitud del desborde, con viviendas completamente anegadas y vehículos sumergidos bajo el agua. Los primeros antecedentes indican que al menos 100 casas pertenecientes a una población resultaron afectadas, aunque Radio ADN pudo conocer que serían tres los sectores residenciales comprometidos por la emergencia.
En el mensaje emitido por SENAPRED, la autoridad llamó a la población a mantener la calma durante el proceso de evacuación. “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señaló el organismo. Asimismo, recordó que “durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.
Los equipos de emergencia continúan desplegados en la comuna para asistir a las familias afectadas, evaluar los daños provocados por las inundaciones y monitorear el comportamiento del río Rehue, mientras persiste el riesgo asociado al sistema frontal que mantiene bajo alerta a gran parte de la zona centro-sur del país.
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