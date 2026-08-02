Desborde del río Rehue obliga a evacuar sectores de Angol: casas y vehículos quedaron bajo el agua

El intenso sistema frontal que afecta a la zona sur del país provocó el desborde del río Rehue, obligando al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) a ordenar la evacuación de los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

Para reforzar la medida, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) mediante mensajería a los teléfonos móviles de la zona.

La emergencia se agravó durante la jornada, cuando el agua inundó calles y viviendas, dejando a decenas de familias atrapadas. Ante esta situación, Carabineros, Bomberos y los propios vecinos desplegaron botes y embarcaciones particulares para rescatar a las personas afectadas, mientras las autoridades insistieron en la necesidad de abandonar las zonas de riesgo y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Más de un centenar de viviendas afectadas por las inundaciones

Las imágenes registradas en el lugar muestran la magnitud del desborde, con viviendas completamente anegadas y vehículos sumergidos bajo el agua. Los primeros antecedentes indican que al menos 100 casas pertenecientes a una población resultaron afectadas, aunque Radio ADN pudo conocer que serían tres los sectores residenciales comprometidos por la emergencia.

En el mensaje emitido por SENAPRED, la autoridad llamó a la población a mantener la calma durante el proceso de evacuación. “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, señaló el organismo. Asimismo, recordó que “durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en la comuna para asistir a las familias afectadas, evaluar los daños provocados por las inundaciones y monitorear el comportamiento del río Rehue, mientras persiste el riesgo asociado al sistema frontal que mantiene bajo alerta a gran parte de la zona centro-sur del país.