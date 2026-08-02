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Dos clubes de la Championship se “pelean” a Ben Brereton para la temporada 2026-2027

El delantero nacional ha sido bien evaluado por su actual equipo, aunque otro elenco del ascenso inglés explicitóel interés por volver a contar con él.

Carlos Madariaga

Dos clubes de la Championship se “pelean” a Ben Brereton para la temporada 2026-2027

Dos clubes de la Championship se “pelean” a Ben Brereton para la temporada 2026-2027 / Matt Watson

Tras una temporda en la que no pudo conseguir el ascenso con el Derby County, Ben Brereton se encuentra de vuelta en Southampton, el club dueño de su pase.

El goleador chileno ha hecho la pretemporada con los “Saints” en Alemania, instancia donde ha jugado dos de los tres encuentros que ha disputado su elenco ante conjuntos germanos.

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En ese contexto, Tonda Eckert, DT de Southampton, valoró lo que ha podido hacer “Big Ben” en su regreso al club, pese a que semanas atrás se había planteado que podía dejar el equipo.

“Creo que ha demostrado de lo que es capaz en los partidos de pretemporada. Hasta ahora, estoy muy contento con su integración al grupo. Estoy muy contento con él y con tenerlo cerca, ya veremos qué nos depara el mercado de fichajes”, señaló en diálogo con Daily Echo.

Sin embargo, en Southampton también se han enterado de la intención del Derby County de volver a contar con Ben Brereton.

“Me gustaría fichar a jugadores de primer nivel que nos ayuden a mejorar y Ben lo hizo genial en la segunda mitad de la temporada pasada“, señaló al respecto el técnico del equipo, John Eustace.

Así las cosas, todavía no está del todo claro dónde jugará Ben Brereton en la temporada 2026-2027 del Championship.

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