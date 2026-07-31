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FINAL. Universidad de Chile aprovecha el jugador de más y se impone a Huachipato en el cierre de la fecha 17 de la Liga de Primera

Azules y acereros se ven las caras en el principal recinto deportivo del país. Lo escuchas junto al equipo de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile aprovecha el jugador de más y se impone a Huachipato en el cierre de la fecha 17 de la Liga de Primera

Universidad de Chile aprovecha el jugador de más y se impone a Huachipato en el cierre de la fecha 17 de la Liga de Primera / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pasado viernes por la noche la acción de la jornada 17 de la Liga de Primera arrancó en el sur del país, fecha en la que son varios los duelos atractivos, como el que protagonicen la Universidad de Chile y Huachipato en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de ganar en el regreso del Campeonato Nacional y saben que deben seguir sumando puntos en la lucha que tienen con la UC para quedarse con el “Chile 2″ para Copa Libertadores 2027 y, porqué no, seguir ilusionados con darle caza a Colo Colo.

Al frente estará un Huachipato que no lo pasa muy bien en la Liga. Son sextos con 24 unidades y necesitan ganarle a los universitarios para primero darles caza y, segundo, seguir luchando por meterse en torneos internacionales el próximo año.

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EN VIVO | Universidad de Chile vs Huachipato

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 2 de agosto

  • FINALUniversidad de Chile 2-0 Huachipato Estadio Nacional

Goles: 1-0; 53′ Eduardo Vargas (UCH) | 2-0; 65′ Marcelo Morales (UCH)

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