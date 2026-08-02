“Las familias no pueden seguir esperando”: piden declarar zona de catástrofe en Biobío por daños del sistema frontal

En medio del paso del sistema frontal que afecta a la región del Biobío y ha provocado graves daños, la diputada por el Distrito 21, Lilian Betancurt, solicitó al Ejecutivo declarar con urgencia zona de catástrofe.

Las intensas lluvias han generado inundaciones, desbordes de ríos, esteros y canales, además de viviendas anegadas, socavones, derrumbes, caminos interrumpidos, cortes de suministro eléctrico y comunidades rurales aisladas.

La magnitud de la emergencia llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar Alerta Roja para toda la región, debido al incremento de los caudales. Según el último balance del organismo, 379 viviendas presentan algún tipo de afectación en 13 comunas del Biobío.

“Las familias no pueden seguir esperando”

Frente a este escenario, la diputada Lilian Betancurt emplazó al Gobierno a que “declare urgentemente a la región del Biobío como zona de catástrofe”.

La parlamentaria sostuvo que esta medida permitiría fortalecer la respuesta ante la emergencia. “Necesitamos movilizar recursos extraordinarios, disponer de más maquinaria, acelerar la entrega de ayudas y levantar un catastro completo de los daños”, afirmó.

“Las familias no pueden seguir esperando mientras pierden sus viviendas, sus caminos y sus fuentes de trabajo”, agregó.