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Tras varios rumores, conocido periodista confirma romance con querida actriz: remecen las redes con foto juntos

“Cuando las parejas se complementan y se apoyan, eso se refleja”, comentó una usuaria en redes sociales.

Sebastián Escares

Tras varios rumores, conocido periodista confirma romance con querida actriz: remecen las redes con foto juntos

Lo que durante meses fue un secreto a voces en los pasillos de la televisión y la farándula nacional parece haber tenido su hito más claro durante las últimas horas. El periodista de Canal 13, Francesco Gazzella, compartió una serie de registros junto a la actriz Carolina Varleta, publicaciones que darían a entender que entre ambos existiría una relación sentimental.

Las especulaciones sobre un acercamiento entre el comunicador y la intérprete venían rondando desde agosto de 2025, tiempo después de que la intérprete hiciera pública su separación.

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Sin embargo, aunque en ocasiones anteriores se les había visto juntos o intercambiando coquetos comentarios en Instagram, ninguno de los dos ha confirmado de forma explícita el romance.

Las imágenes que hablarían por sí solas

A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista publicó una cuidada galería de fotografías en la que recopiló distintos momentos junto a Varleta, lo que para muchos de sus seguidores significaría la oficialización tácita de su historia de amor.

En las postales se les puede ver muy sonrientes compartiendo en cenas, abrazados, asistiendo a celebraciones y disfrutando de lo que habrían sido unas relajadas vacaciones en la playa.

Sin agregar palabras ni dar mayores declaraciones que reafirmen el pololeo, Gazzella se limitó a acompañar las imágenes con una breve secuencia de emojis: un par de osos, palillos de comida y una botella de champán.

A pesar de que ni la actriz ni el comunicador han salido a ponerle etiqueta al vínculo, la publicación no tardó en llenarse de comentarios de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes dieron por confirmada la relación sentimental tras meses de rumores.

“Y ahora solo es vivir y ser feliz”, “Cuando las parejas se complementan y se apoyan, eso se refleja” y “¡Al fin! Me encantan”, fueron parte de los mensajes que coparon la publicación del periodista en la red social.

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