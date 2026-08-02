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VIDEO. “Su posición no es la mejor ni la más cómoda. Yo no hubiera dicho eso, pero...”: histórico de la U analiza las críticas a Marcelo Díaz

Diego Rivarola también cuestionó el nivel de los refuerzos invernales que ha sumado el cuadro azul.

Carlos Madariaga

Gonzalo Miranda

“Su posición no es la mejor ni la más cómoda. Yo no hubiera dicho eso, pero...”: histórico de la U analiza las críticas a Marcelo Díaz

“Su posición no es la mejor ni la más cómoda. Yo no hubiera dicho eso, pero...”: histórico de la U analiza las críticas a Marcelo Díaz / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En la previa al encuentro entre Universidad de Chile y Huachipato, un ilustre exdelantero de los azules se hizo presente en el Nacional.

Se trata de Diego Rivarola, quien fue consultado respecto al movido escenario directivo del club ante la formalización que comenzó esta semana contra el expresidente del equipo, Michael Clark.

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“Es lamentable lo que está pasando, lo de Clark y su gente es lamentable para el hincha y el club. Ojalá que gente así no se acerque más al club, no le hace bien. Obviamente, indirectamente en lo futbolístico también afecta. El momento directivo se traspasa a toda la institución”, resaltó “Gokú”, junto con analizar las críticas que han surgido contra Marcelo Díaz por haber defendido al otrora mandamás de Azul Azul.

“Para él es una posición incómoda. No lo quiero justificar ni criticar. Su posición no es la mejor ni la más cómoda. No sé cuántos hablan mal del jefe. Yo no hubiera dicho eso, pero cada uno se manifiesta de la forma que quiere. Esto no solo pone en dificultad todo el andamiaje del club, al técnico, a los trabajadores, a los jugadores. Incomoda y te expone a situaciones innecesarias”, dijo Rivarola, crítico también del mercado de fichajes invernal del club.

“A todos los que llegan quiero que les vaya bien, pero no es por desmerecer a estos chicos, ojalá sean un aporte y si llegan acá es por algo... pero la U necesita reforzarse de buena forma para tratar de pelear el título”, aseguró el exartillero, ahondando en la necesidad de mejores piezas con tal de dar batalla por el título.

“En algún momento está bien traer jugadores jóvenes, pero también hay que traer jugadores de categoría, de calidad, que te den un upgrade para pelear. Que Colo Colo te saque 10, 12 puntos significa que a tu plantel le falta algo más que juventud”, cerró Diego Rivarola.

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