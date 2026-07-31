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Senapred decreta Alerta Roja tras desborde del río Andalién en Concepción y activa mensajería SAE

La DGA detectó un caudal en nivel crítico, mientras autoridades ordenaron evacuar el sector Santa Rita por riesgo de inundación.

Martín Neut

Nicolás Medina

Desborde del río Andalién en Concepción

Desborde del río Andalién en Concepción

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-sur del país continúan generando emergencias en la región del Biobío.

Durante la tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Concepción debido al desborde del río Andalién, luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) reportara un aumento crítico de su caudal.

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Según informó la DGA, la estación hidrométrica del río Andalién, ubicada antes del expeaje Chaimávida, registró “un incremento de su caudal, alcanzando valores rojos”, lo que supone “un aumento del riesgo para la población cercana” en Concepción.

Se activó alerta SAE

A raíz de ello, Senapred explicó que el umbral rojo corresponde a “un caudal que puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructura”, por lo que activó la alerta roja y precisó que la medida permanecerá vigente “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

En paralelo, el organismo mantuvo la alerta amarilla para el resto de las comunas de la región del Biobío, vigente desde el 27 de julio, e indicó que “con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación”.

Además, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar a los habitantes del sector Santa Rita, ubicado en las cercanías del río Andalién.

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