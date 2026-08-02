Mineduc confirma suspensión de clases en tres regiones de Chile por sistema frontal
La medida preventiva fue oficializada por las autoridades gubernamentales y regirá este lunes 3 de agosto.
El avance del sistema frontal en la zona sur de Chile obligó a las autoridades a ampliar la suspensión de clases para este lunes 3 de agosto.
El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la medida en 11 comunas de la Región de La Araucanía, mientras que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía solicitó la suspensión en 9 establecimientos.
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Según informó el organismo, no habrá clases en establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media de las comunas de Angol, Cholchol, Ercilla, Galvarino, Loncoche, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria.
En paralelo, el SLEP Costa Araucanía anunció que solicitará la suspensión de clases en los siguientes establecimientos:
- Escuela El Sembrador
- Escuela Estación Toltén
- Escuela Tranapuente
- Escuela Chomio
- Escuela Dinamarca Lucero
- Escuela Lifko
- Escuela Nehuentúe
- Jardín Infantil Meli Rewe
- Jardín Infantil Pececitos
Desde el servicio explicaron que, si bien su prioridad es mantener los establecimientos abiertos cuando existan condiciones de seguridad, la magnitud de la contingencia obligó a adoptar esta medida.
Asimismo, indicaron que la situación seguirá siendo monitoreada y que cualquier cambio será informado oportunamente, de acuerdo con la evolución del sistema frontal en la zona.
A las suspensiones en La Araucanía se suman también suspensiones de clases para este lunes 3 de agosto en las localidades de Constitución y Molina en la región del Maule, además de Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo, Coelemu, Quillón, Bulnes y San Ignacio en la región de Ñuble.
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