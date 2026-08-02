Lluvia en Santiago: meteorólogo confirma el día clave en que caerá agua y adelanta cómo será el resto de agosto / ALFREDO ESTRELLA

Durante las últimas semanas, la tónica en buena parte del país han sido las intensas precipitaciones debido a una seguidilla de sistemas frontales.

En el caso de la región Metropolitana no ha sido la excepción. Sin embargo, las lluvias se tomarán un breve respiro en los próximos días, aunque ya se ha anunciado cuándo volverá a caer agua sobre la capital.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su último reporte de el tiempo, indicó que “estamos llegando al término de este extenso e intenso ciclo de precipitaciones que se ha concentrado entre la zona centro-sur y la zona central. Claro, con el evento previo en la zona del Norte Chico. Sin embargo, estamos llegando casi al final de esto”.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

El especialista advirtió que durante el lunes 3 de agosto se podrían registrar algunas precipitaciones en ciertos sectores de la zona central del país.

En el caso de la región Metropolitana, lluvias débiles se aproximan para el próximo miércoles 5 de agosto , la cual no superaría los 10 milímetros, advirtió Leyton.

Adicionalmente, el meteorólogo explicó que durante los próximos días de la semana las temperaturas difícilmente se acercarán a los 20°C.

¿Y cómo será el resto de agosto?

Respecto al resto del mes, Leyton señaló que agosto presentaría un mayor espaciamiento entre los sistemas frontales más importantes, los cuales se concentrarían principalmente desde la región de Los Ríos hacia el sur.