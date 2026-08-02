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Sistema frontal deja a más de 90 mil clientes sin luz en Chile: estas son las regiones más afectadas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que casi 93 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico producto del sistema frontal.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Jovanmandic

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país continúa generando complicaciones en el suministro eléctrico.

De acuerdo con el último balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 92.896 clientes permanecen sin energía eléctrica debido a las lluvias, fuertes vientos y caída de árboles sobre la red de distribución.

La interrupción del servicio se registra en diversas regiones, aunque la mayor concentración de clientes afectados se encuentra entre O’Higgins y La Araucanía.

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Según se pudo conocer, las empresas distribuidoras mantienen trabajos para restablecer el suministro, mientras las autoridades monitorean la evolución de la emergencia provocada por el evento meteorológico.

Según las cifras publicadas por la SEC, la Región del Maule es la más afectada del país, con 25.264 clientes sin electricidad. Le siguen La Araucanía, con 16.216; Ñuble, con 13.832; O’Higgins, con 13.658; y Biobío, con 7.740 usuarios que continúan sin suministro.

Los cortes de energía se producen en medio de un sistema frontal que también ha provocado desbordes de ríos, anegamientos, caída de árboles y daños a la infraestructura en distintas comunas del centro y sur de Chile.

Varias de estas regiones permanecen bajo alertas emitidas por SENAPRED, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.

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