Tradicional calle de Patronato cambiará de nombre: será homenaje a una histórica comunidad / AILEN DIAZ

Una de las calles más tradicionales del barrio Patronato tendrá un nuevo nombre. Se trata de Río de Janeiro, ubicada en la comuna de Recoleta, que pasará a llamarse República de Corea como homenaje al aporte de la comunidad surcoreana en el sector.

La iniciativa busca reconocer el estrecho vínculo que la colonia coreana ha mantenido durante décadas con Patronato, donde se concentra una amplia oferta de tiendas de moda, supermercados, carnicerías, cafeterías y restaurantes.

Este será el segundo cambio de este tipo en el barrio. En noviembre de 2022, la calle Asunción fue rebautizada como Seúl, en una ceremonia encabezada por el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto al embajador de Corea.

El presidente de la Asociación Coreana en Chile, Harry Ha, aseguró a La Tercera que el cambio representa un reconocimiento al aporte que la comunidad ha realizado al desarrollo del barrio y valoró que se fortalezca la identidad del sector.

Además, adelantó que se evalúa incorporar elementos decorativos, iluminación y otros símbolos tradicionales en la futura calle República de Corea, con el objetivo de convertirla en un espacio que represente la cultura surcoreana.