Colo Colo afianza su liderato y la U se mantiene a la caza: esta es la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 17 / Agencia Uno

Este domingo terminó la disputa de la fecha 17 de la Liga de Primera, al margen de la suspensión del juego entre Deportes Limache y Ñublense.

Con su victoria ante Everton, Colo Colo afianzó su liderato en el torneo, llegando a 42 puntos.

A lo anterior se suma también la ventaja que ha ido alcanzando sobre sus escoltas, donde ahora solo tiene en dicho rol a la Universidad de Chile, que llegó a 30 unidades luego de vencer a Huachipato.

En cambio, la UC perdió terreno al caer con Deportes Concepción y quedó tercero junto a Palestino, que derrotó a Coquimbo Unido.

Respecto de la zona baja de la tabla, las victorias de los penquistas y del Audax Italiano mantienen estrecha la batalla por evitar el descenso.

Unión La Calera es el colista, con 13 unidades, mientras que Cobresal, con 17 unidades, marca la zona del eventual segundo descendido. De aquel sector, otros cinco clubes apenas están a cuatro unidades o menos.

Hay un detalle no menor, en todo caso: cuatro elencos tienen un partido menos, con los choques pendientes de Coquimbo Unido-Universidad de Concepción y Deportes Limache-Ñublense.