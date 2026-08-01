Murieron en plena carretera: quiénes eran las dos primeras víctimas fatales del sistema frontal en Chile

Las dos personas que fallecieron la tarde de este sábado en el trágico accidente ocurrido en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, fueron identificadas, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales que deja el sistema frontal.

Todo luego que quienes viajaban en una camioneta fueron aplastados por un árbol que cayó por las fuertes ráfagas de viento.

Se trata de Maximiliano José Ferrada Peña, Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, y de su pareja, Génesis Molina Bermedo, quienes viajaban en una camioneta que fue aplastada por un árbol que cayó por las fuertes ráfagas de viento.

Posteriormente se confirmó que Génesis Molina se encontraba embarazada, lo que profundizó el impacto de la tragedia entre familiares, cercanos y la comunidad local.

A través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Villarrica lamentó la muerte de Ferrada y destacó su trayectoria en la institución.

“La partida de Maximiliano enluta profundamente al Cuerpo de Bomberos de Villarrica y a toda la comunidad, dejando el recuerdo de un servidor público comprometido, cuya vocación, liderazgo y entrega permanecerán por siempre en la memoria”, indicaron.