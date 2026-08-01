;

Murieron en plena carretera: quiénes eran las dos primeras víctimas fatales del sistema frontal en Chile

El accidente ocurrió cuando un árbol cayó sobre la camioneta en la que viajaban por la ruta entre Panguipulli y Villarrica.

Javiera Rivera

Murieron en plena carretera: quiénes eran las dos primeras víctimas fatales del sistema frontal en Chile

Las dos personas que fallecieron la tarde de este sábado en el trágico accidente ocurrido en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, fueron identificadas, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales que deja el sistema frontal.

Todo luego que quienes viajaban en una camioneta fueron aplastados por un árbol que cayó por las fuertes ráfagas de viento.

Revisa también

ADN

Se trata de Maximiliano José Ferrada Peña, Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, y de su pareja, Génesis Molina Bermedo, quienes viajaban en una camioneta que fue aplastada por un árbol que cayó por las fuertes ráfagas de viento.

Posteriormente se confirmó que Génesis Molina se encontraba embarazada, lo que profundizó el impacto de la tragedia entre familiares, cercanos y la comunidad local.

A través de un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Villarrica lamentó la muerte de Ferrada y destacó su trayectoria en la institución.

La partida de Maximiliano enluta profundamente al Cuerpo de Bomberos de Villarrica y a toda la comunidad, dejando el recuerdo de un servidor público comprometido, cuya vocación, liderazgo y entrega permanecerán por siempre en la memoria”, indicaron.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad