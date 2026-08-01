Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Osorno por riesgo de desborde

La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró Alerta Roja por desborde en la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, luego de que personal de la Ilustre Municipalidad de Osorno confirmara un aumento sostenido y peligroso en el flujo de los caudales locales producto de las intensas lluvias.

De acuerdo al reporte oficial emitido por los organismos de emergencia, entre los puntos de mayor preocupación se encuentra el Río Damas, en el sector del Parque Cuarto Centenario, situación que “mantiene en condiciones de riesgo a la población ubicada en el sector ribereño”, advirtió Senapred.

Por otro lado, se realizó la evacuación preventiva de un grupo familiar de cinco personas en el asentamiento Chauracahuin, debido al aumento sostenido del caudal del Río Rahue, el cual también provocó el anegamiento de tres viviendas.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Roja por desborde para la comuna de Osorno, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten", manifestó el organismo.

En tanto, con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán los recursos necesarios y disponibles para controlar la situación, dada la severidad del evento.