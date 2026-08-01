“Hemos ido progresando”: figura de O’Higgins extiende su contrato hasta 2029

No han sido días fáciles en O’Higgins, donde al dolor de la eliminación por penales en Copa Sudamericana ante Boca Juniors se suma la salida de dos de sus figuras.

Se trata de Francisco González y Martín Sarrafiore, que dejarán el club para continuar sus carreras en México ante el buen nivel que alcanzaron en Rancagua.

En contraste con aquellas noticias, la directiva celeste anunció avances para la continuidad de otro titular fijo del equipo.

Se trata del portero Omar Carabalí, con quien anunciaron el acuerdo para extender su contrato hasta diciembre de 2029.

“Estoy demasiado contento, familiarmente estamos cómodos acá. Estoy agradecido con el club y el hincha, esperemos tener muchas alegrías más (...) Hemos ido progresando. Estoy a full, tratando de crecer siempre, con el cuerpo de arqueros manteniéndonos trabajando”, explicó el chileno-ecuatoriano en diálogo con la web oficial del club.

“Han sido un año y ocho meses muy intensos, lo hemos vivido a mil. Hemos vivido tristezas y alegrías, pero muy cómodos. Somos un hincha más del club con mi familia, estoy agradecido de esta oportunidad”, cerró Omar Carabalí.