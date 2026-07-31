Lluvias volverán a la Región Metropolitana: revisa cuándo se esperan nuevas precipitaciones

Luego de varios días marcados por las lluvias, la Región Metropolitana tendrá un corto período de estabilidad antes de enfrentar un nuevo sistema frontal.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones regresarían durante la jornada del domingo, nuevamente en la zona central del país.

Si bien se espera que este evento sea de menor intensidad que el registrado durante los últimos días, no se descartan lluvias en distintos sectores de Santiago y otras comunas de la capital.

Durante el sábado, en tanto, las condiciones serán más estables, con ausencia de precipitaciones y temperaturas invernales, lo que dará una breve tregua antes del retorno del sistema.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la intensidad y duración de las lluvias podrían variar a medida que se acerque el domingo.

Asimismo, llaman a conducir con precaución y planificar los desplazamientos en caso de lluvia.