Senapred reporta más de 1.200 aislados y 206 damnificados tras paso de sistema frontal en la zona centro-sur

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó durante la mañana de este sábado un nuevo balance consolidado respecto a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional, estableciendo un monitoreo constante para las zonas ubicadas entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

De acuerdo con el informe oficial emitido a las 09:23 horas, el organismo reportó un total de 206 personas damnificadas, 82 albergadas y 1.284 que se mantienen en condición de aislamiento. Asimismo, se notificó la existencia de tres personas lesionadas, destacando que hasta el momento no se registran fallecidos ni desaparecidos asociados a la contingencia climática.

En cuanto a la afectación de infraestructura habitacional, el balance gubernamental consignó que nueve viviendas resultaron completamente destruidas. A esto se suman 86 inmuebles con daño mayor, 919 con daño menor y otras 549 casas que permanecen bajo evaluación técnica.

La Araucanía lidera las cifras de afectación

Al desglosar los datos a nivel regional, el informe de Senapred reveló que la Región de La Araucanía es la que concentra los mayores embates del sistema frontal, liderando tanto en la cantidad de personas damnificadas (84) como en la de aislados (577).

En el ítem de damnificados, a La Araucanía le siguen las regiones de Los Ríos (55) y el Maule (32). Por su parte, la cifra de personas aisladas también es significativa en Los Lagos (300), Biobío (192), Maule (131) y Ñuble (77). Finalmente, las 82 personas que debieron ser trasladadas a albergues se distribuyen entre las regiones de Ñuble (41), Los Ríos (20), La Araucanía (15) y Biobío (6).

Conectividad alterada y pronóstico del tiempo

El reporte dio cuenta de múltiples alteraciones en la conectividad vial entre Valparaíso y Los Lagos. La red de caminos se ha visto interrumpida producto de una combinación de factores propios del evento meteorológico: remociones en masa, crecidas de ríos, anegamientos, socavones, desbordes de cauces, caídas de árboles y nevadas, sumado a daños estructurales en puentes. Ante esto, algunos tramos han sido habilitados solo con restricciones o tránsito unidireccional mientras se ejecutan labores de despeje.

Respecto a las condiciones meteorológicas para las próximas horas, Senapred informó que en Valparaíso y O’Higgins predominará la nubosidad parcial. La Región Metropolitana y Los Lagos se mantendrán nubladas; mientras que Maule, Biobío y La Araucanía permanecerán cubiertas. En Ñuble se registrará cielo cubierto acompañado de lluvia, y en Los Ríos la nubosidad parcial variará a nublado, manteniendo vigente el estado de monitoreo de la emergencia.