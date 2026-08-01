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VIDEOS. Con un golazo de otro partido, Palestino remonta ante el campeón del fútbol chileno y se mete en el grupo de escoltas de Colo Colo

El cuadro árabe le “mete presión” a la UC y la U tas imponerse a Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

Con un golazo de otro partido, Palestino remonta ante el campeón del fútbol chileno y se mete en el grupo de escoltas de Colo Colo

Con un golazo de otro partido, Palestino remonta ante el campeón del fútbol chileno y se mete en el grupo de escoltas de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este sábado, Palestino y Coquimbo Unido protagonizaron un intenso compromiso en el Municipal de La Cisterna por la jornada sabatina de la fecha 17 de la Liga de Primera.

Más allá de que los “piratas” llegaron sin ritmo al partido ante la cancelación de su partido la semana pasada por las lluvias en la zona, igualmente mostraron un buen nivel, de igual a igual con el cuadro árabe.

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Sin embargo, fueron los locales los que pegaron primero, con un gol de otro partido luego que el volante Marcelo Eggel, refuerzo para este segundo semestre, viera adelantado al “Mono” Sánchez y le anotó tras un remate desde poco más allá de la mitad de cancha al minuto 16.

Eso sí, los aurinegros reaccionaron rápido y, en la reanudación del juego, encontraron el empate tras un penal sobre Luis Riveros que Nicolás Johansen cambió por gol.

El encuentro se inclinó en favor de Coquimbo Unido durante el segundo lapso, con chances en los pies de Salvador Cordero y Cristian Zavala.

Aún así, Palestino se mantuvo en partido y encontró premio a su resistencia cuando, al minuto 80, Nelson da Silva conectó de cabeza para el 2-1.

Coquimbo Unido no pudo reaccionar esta vez, perdiendo incluso en los descuentos a Luis Riveros tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Con este 2-1 final, Palestino llegó a los 27 puntos, igualando la línea de la UC y la U, escoltas de Colo Colo en la zona alta de la tabla. En tanto, los nortinos se quedaron en el sexto puesto, con 24 unidades, pero todavía con un juego pendiente.

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