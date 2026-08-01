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Fatal accidente en Panguipulli: dos personas mueren tras caída de árboles sobre camioneta

El incidente ocurrió en medio de las intensas ráfagas de viento que afectan a la Región de Los Ríos.

Javiera Rivera

Fatal accidente en Panguipulli: dos personas mueren tras caída de árboles sobre camioneta

Dos personas fallecieron la tarde de este sábado luego de que árboles cayeran sobre la camioneta en la que viajaban en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

La emergencia se registró poco antes de las 17:00 horas en el sector Huitag (Pata de Gallo), en la ruta que conecta Panguipulli con Villarrica.

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En el lugar, los árboles cedieron y se desplomaron sobre el vehículo, presuntamente debido a las intensas ráfagas de viento que han afectado a la zona durante las últimas horas.

Posteriormente, concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, quienes encontraron una camioneta Mitsubishi L200 completamente aplastada por los troncos.

En una primera instancia, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer adulta que viajaba como acompañante. Posteriormente, tras las labores de rescate, se constató el fallecimiento del segundo ocupante.

A raíz de la emergencia, el tránsito fue suspendido en ambos sentidos de la ruta mientras se desarrollaban las labores de rescate y los peritajes correspondientes.

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Matías Gallegos

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