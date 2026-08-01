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Damnificados por megaincendio denuncian haber sido expulsados de albergue durante lluvias en Perco y Lirquén

Los afectados aseguran que el desalojo ocurrió un día antes del sistema frontal, cuando aún no contaban con una solución habitacional.

Javiera Rivera

Damnificados por megaincendio denuncian haber sido expulsados de albergue durante lluvias en Perco y Lirquén

Damnificados por megaincendio denuncian haber sido expulsados de albergue durante lluvias en Perco y Lirquén / Lucas Aguayo Araos

Familias damnificadas por el megaincendio que afectó a la Región del Biobío denunciaron haber sido desalojadas del albergue donde permanecían en Penco, justo antes del sistema frontal que golpea a la zona.

Según información publicada por el sitio Resumen, el desalojo se concretó el viernes en la exescuela Fanny School, habilitada desde marzo como albergue temporal para personas que perdieron sus viviendas en el incendio de enero.

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Una de las afectadas, Alejandra Hernández, aseguró al medio antes citado que la medida los dejó sin un lugar donde permanecer. “Nos sacaron ayer, estamos hacinados en la casa de mis padres”, afirmó.

Otro de los afectados, Yuri Rivera, denunció que 17 personas, entre ellas adultos mayores, niños y un bebé, fueron obligadas a abandonar el recinto. “Nos sacaron a la calle, literalmente”, sostuvo el medio mencionado.

Según su testimonio, los residentes no recibieron una explicación sobre la decisión y fueron advertidos de que incluso podía intervenir la fuerza pública si se negaban a salir.

Mientras tanto, el sistema frontal sigue afectando a la Región del Biobío. Durante este sábado, Senapred decretó Alerta Roja por desbordes de cursos de agua y activó mensajes SAE para evacuar sectores cercanos al estero Penco.

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