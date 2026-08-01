Luto en Hollywood: confirman el fallecimiento de Vincent Pastore, recordado actor de “Los Soprano”

La industria del entretenimiento internacional vuelve a vestirse de luto. Este sábado se confirmó el sensible fallecimiento rdel reconocido actor estadounidense Vincent Pastore, a los 80 años, mundialmente famoso por encarnar al emblemático mafioso Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la aclamada serie de HBO, Los Soprano.

Según informaron las autoridades locales, el cuerpo del intérprete fue encontrado sin vida durante la jornada de este sábado en su vivienda ubicada en el sector del Bronx, Nueva York. La alerta fue dada por un vecino del edificio, quien dio aviso a la policía tras notar que no tenía noticias del actor desde hacía tres días.

Por el momento, las causas de su deceso no han sido reveladas y se mantienen bajo investigación por parte de la policía neoyorquina.

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El legado de Vincent Pastore

Nacido en el Bronx y formado profesionalmente en Arte Dramático en la Universidad Pace, Pastore forjó una prolífica carrera en la pantalla grande y chica, convirtiéndose en un rostro imprescindible de los dramas criminales durante la década de los 90.

Destacó en icónicas producciones cinematográficas como Goodfellas, Carlito’s Way y Men of Respect.

Participó en The Jerky Boys: The Movie (1995) y la cinta para televisión Gotti (1996), donde compartió elenco con actores como Tony Sirico, Frank Vincent y Dominic Chianese, figuras con las que más tarde se reencontraría en el clásico de HBO.

El papel que lo inmortalizó

Aunque participó en decenas de producciones, su salto a la gloria y al reconocimiento mundial llegó en 1999 cuando fue seleccionado para interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en Los Soprano.

Su personaje, uno de los amigos más cercanos y confidentes del capo Tony Soprano (James Gandolfini), se convirtió en uno de los ejes dramáticos más memorables de las primeras temporadas de la serie.