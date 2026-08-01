Aumentan a dos las víctimas fatales tras atropello múltiple en La Unión: falleció mujer que permanecía grave

El atropello múltiple ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, sumó una segunda víctima fatal.

Se trata de Kesia Burgos Tejeda, quien permanecía internada en estado crítico tras la fatal tragedia, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La mujer había sido trasladada al Hospital Base de Osorno, donde permanecía en riesgo vital luego de ser una de las ocho personas embestidas por el vehículo que salió de la calzada.

Con este deceso, la cifra de fallecidos aumentó a dos. La primera víctima fue Edmara Molina Rogel, de 24 años, quien murió en el lugar del accidente producto de la violencia del impacto.

Tras el accidente, el conductor huyó sin prestar ayuda a las víctimas, lo que dio origen a un operativo encabezado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Sin embargo, las diligencias permitieron identificar y detener al imputado durante la misma jornada. El hombre pasará a control de detención y posterior formalización este domingo en el Juzgado de Garantía de La Unión.