Joaquín Lavín León seguirá en Capitán Yáber: tribunal aplaza hasta el lunes decisión sobre prisión preventiva

Tribunal revisa cautelares de Joaquín Lavín León y solicitud de traslado de imputado / VICTOR HUENANTE GALAZ

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago aplazó hasta el lunes su pronunciamiento sobre la solicitud de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León para modificar la prisión preventiva que cumple desde el 8 de mayo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La jueza Michel Ibacache escuchó este viernes los argumentos del abogado defensor Cristóbal Bonacic, además de los planteamientos de los querellantes y del Ministerio Público, representado por la fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad de Fiscalía Oriente.

Lavín permanece privado de libertad mientras avanza una investigación por presuntos delitos económicos y electorales.

Lo que se le imputa a Lavín León

La Fiscalía indaga un eventual fraude al Fisco cercano a $240 millones, vinculado al supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, además de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La causa también contempla una arista por un eventual tráfico de influencias relacionado con la gestión de su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. El exparlamentario fue diputado por tres periodos y renunció a la UDI en octubre de 2024, tras conocerse la investigación en su contra.

En paralelo, el tribunal acogió la solicitud de Arnoldo Domínguez, excolaborador cercano de Lavín, para ser trasladado desde Santiago Uno al recinto penitenciario Capitán Yáber.