La exigencia que puso Vozinha para jugar en Chile y que Colo Colo cumplió para cerrar el fichaje

Mientras Vozinha parece no querer saber nada sobre Colo Colo, la dirigencia de Blanco y Negro no para de hacer grandes esfuerzos para intentar convencerlo de firmar por el “Cacique”.

El portero ya fue presentado en redes sociales, le han aguantado hasta tres retrasos en sus vuelos para viajar a Chile e, incluso, Aníbal Mosa gestionó un Consejo de Presidentes en la ANFP solo por su petición.

Y es que, según información de ADN Deportes, durante la reunión en la que se debía decidir si el portero podría utilizar su apodo en la camiseta en caso de llegar al Estadio Monumental, el presidente de los albos reveló que todo fue a pedido del propio Vozinha.

En un momento de la asamblea, que se realizó de manera online, el timonel de Colo Colo tomó la palabra para agradecer la presencia de sus pares. En esa misma intervención, confirmó que la necesidad de votar rápidamente esta excepción a la norma se debía a que el portero exigió poder utilizar su reconocido apodo en la indumentaria; de lo contrario, el negocio no se concretaría.

Finalmente, todos los presidentes votaron a favor y su petición fue aceptada. Ahora, solo resta que Vozinha decida si quiere, o no, jugar en el fútbol chileno.