Tarjetas de coordenadas dejarán de funcionar desde este sábado: estos clientes podrán mantenerlas

A partir de este sábado 1 de agosto comenzará a regir un nuevo estándar de seguridad para las operaciones bancarias digitales en Chile, con la entrada en vigencia de la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que deja atrás el uso generalizado de las tarjetas de coordenadas como método de autorización de transacciones.

El cambio busca reforzar la seguridad en los pagos y transferencias electrónicas mediante la implementación de la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), un sistema que exige validar la identidad del usuario utilizando al menos dos factores de seguridad.

Los factores serán de conocimiento (como una contraseña), posesión (un dispositivo asociado) o inherencia (características biométricas como huella o reconocimiento facial).

Aunque la normativa establece el término de las tarjetas de coordenadas como mecanismo habitual, la CMF contempló una excepción para determinados grupos de clientes.

¿Qué personas podrán usar las tarjetas de coordenadas?

Los bancos podrán definir qué usuarios continuarán utilizando este sistema, siempre que informen sobre los riesgos asociados a mantener un método basado en datos impresos.

Entre quienes podrían acceder a esta excepción se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad o problemas de salud que dificulten la adopción de nuevas herramientas digitales, clientes con dificultades para acudir a sucursales o quienes no dispongan de dispositivos compatibles con los nuevos mecanismos de autenticación.

De esta manera, las entidades financieras avanzarán hacia sistemas como aplicaciones de validación, reconocimiento facial y otros métodos biométricos, que ya funcionan de forma paralela en varios bancos y que pasarán a ser la principal herramienta para autorizar operaciones electrónicas.