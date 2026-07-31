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Madre de escolar asesinado en San Bernardo lanza grave acusación: “El profesor sabía que le iban a pegar”

La progenitora entregó un duro testimonio tras el crimen y aseguró que existían antecedentes previos al ataque.

Javiera Rivera

Madre de escolar asesinado en San Bernardo lanza grave acusación: “El profesor sabía que le iban a pegar”

Nuevos antecedentes surgieron tras el homicidio de un estudiante de 16 años, quien fue apuñalado durante una riña ocurrida este viernes en el Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo.

Según los primeros antecedentes, el conflicto se originó al interior del establecimiento y luego se trasladó a la vía pública, donde el adolescente fue atacado con un arma blanca. Pese a ser trasladado al hospital, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Al respecto, el fiscal de flagrancia Patricio Rosas señaló que las diligencias se centran en reconstruir lo ocurrido mediante peritajes, declaraciones de testigos y el análisis de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a las personas involucradas.

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Tras enterarse de la muerte de su hijo, la madre del adolescente entregó un testimonio a CHV Noticias, donde aseguró que fue contactada por uno de los compañeros del joven para informarle que había sido apuñalado.

En esa línea, la mujer también realizó una grave denuncia contra un docente del establecimiento. “Los muchachos que apuñalaron a mi hijo eran tres y mayores que él. El profesor Bryan sabía que le iban a pegar a la salida y no hizo nada”, afirmó.

Mientras la investigación continúa, la Fiscalía y Carabineros trabajan para esclarecer la dinámica del ataque y dar con todos los responsables del homicidio.

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