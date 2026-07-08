Joaquín Lavín León enfrenta una nueva formalización: Fiscalía investiga presuntos delitos electorales

El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentará este miércoles una nueva audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, esta vez por una investigación relacionada con eventuales delitos electorales vinculados a la aplicación SocialTazk.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el Ministerio Público indaga el presunto uso y comercialización de bases de datos de votantes a través de la plataforma, las que habrían sido ofrecidas a otros parlamentarios con fines electorales.

Esta nueva arista se suma a la investigación por la que Lavín León permanece en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde mayo de este año. En esa causa, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil, presuntamente cometidos durante su gestión como diputado y en el contexto de la administración municipal de Maipú encabezada por su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

La medida cautelar fue decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al estimar que la libertad del exparlamentario constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó de manera unánime la prisión preventiva, rechazando un recurso presentado por su defensa.